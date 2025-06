๐——๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—บ๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†. ๐—”๐—ป๐—ฑ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต.

Todayโ€™s headlines on the WSJโ€™s Artificial Intelligence page today serve as a reminder of just how broad the technologyโ€™s reach has become:

๐— ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—–: โ€œUniversal, Warner and Sony Are Negotiating AI Licensing Rights for Musicโ€

๐—ง๐—ฅ๐—”๐——๐—˜๐—ฆ: โ€œAI Is Here for Plumbers and Electricians. Will It Transform Home Services?โ€

๐—”๐——๐—ฉ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—š: โ€œMeta Aims to Fully Automate Ad Creation Using AIโ€

AI is coming to industry - all industries - fast. And so are the data centers (and power demand) that enable it.

For energy, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐˜€๐—ปโ€™๐˜ ๐—ท๐˜‚๐˜€๐˜ โ€œ๐—ต๐—ผ๐˜„ ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ตโ€ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐˜, ๐—ถ๐˜โ€™๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ผ โ€œ๐˜„๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒโ€. Turns out โ€œ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐Ÿฒ๐Ÿฑ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐—ฑ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ๐˜† ๐—ฎ๐—ฐ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฐ๐Ÿดโ€.

Hereโ€™s a hotspot around New Albany:

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ด๐—ฒ๐˜โ€™๐˜€ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐˜ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐˜€๐˜? Thatโ€™s a โ€œspeed to powerโ€ question. And while some of the hotspots are obvious, others are not.

๐—ช๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ (๐—ผ๐—ฟ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ-๐—ต๐˜†๐—ฝ๐—ฒ๐—ฑ) ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜?