๐—ข๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜‚๐—ฝ... ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฑ๐—ผ๐˜„๐—ป.

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฝ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฏ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—บ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—ป ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ according to benchmarking by BCG.

The best assets (top quartile) have seen emissions intensities fall (improve) by about 4 kg CO2e/boe/yr from 2020-2023. ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐˜ (๐—ฏ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—บ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ)? ๐—ง๐—ต๐—ฒ๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฏ๐˜† ~๐Ÿฎ.๐Ÿฑ ๐—ธ๐—ด ๐—–๐—ข๐Ÿฎ๐—ฒ/๐—ฏ๐—ผ๐—ฒ/๐˜†๐—ฟ.

The divergence is not that surprising given that the benchmarking was based on โ€œdata from multiple companies in all major oil and gas producing regions, ranging from small independents to enterprises with global portfoliosโ€. ๐——๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—บ๐—ฒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€.

What did catch my attention was that the ๐˜๐—ผ๐—ฝ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ like โ€œMore efficient energy and operationsโ€ relative to the average (see image below). In other words, cheap (and easy) led to more progress than expensive.

๐——๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฝ ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ณ๐—ณ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐˜€๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ. However, the median asset made virtually no improvement in intensity at all (the average saw improvements of ~0.5 kg CO2e/boe/yr) while relying on more capital intensive activity on average. ๐—˜๐—ถ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐˜ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜ (๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น) ๐—ถ๐˜€ ๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ผ ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ, ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ผ ๐˜€๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ฑ๐—ผ๐˜„๐—ป.

Carbon prices (taxes and incentives) can help, and so can technology improvements and cost deflation. ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ธ - ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐˜๐—ผ ๐—ธ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฝ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜? ๐—ข๐—ฟ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ ๐˜€๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฑ๐—ผ๐˜„๐—ป ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ?