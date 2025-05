๐——๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€...?

Multiple exponential forces underpin predictions for power demand from data centers.

But ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐˜‚๐˜€๐—น๐˜† ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜. The result is plenty of opinions and uncertainty โ€œhow bigโ€, and โ€œhow fastโ€, this load is coming at the grid.

A few of the big factors at work:

๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ: Historically exponential, and expectations that AI will lead to an inflection in the growth rate.

๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜†: Each generation of chip has consistently delivered more compute per watt.

๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—จ๐˜€๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—˜๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜† (๐—ฃ๐—จ๐—˜): The ratio of total energy consumed by a facility to the energy used by the IT equipment alone continues to improve.

๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น ๐—˜๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ: While dollar per unit of compute continues to decline, dollars per unit of energy consumed is rising.

๐— ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐˜‚๐—ป-๐—ฅ๐—ฎ๐˜๐—ฒ: Chips are getting replaced on a 4-6 year cycle. As facility capacity expands, so does the run-rate of maintenance capital.

Add in the land grab (see image below) as stakeholders across the country look to take advantage of the AI boom, and itโ€™s no wonder that the headlines (such as Microsoft pulling back from data center leases) can be hard to interpret.

๐—ช๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ?