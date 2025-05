NOTE: โ€œThe Week That Wasโ€ is a recap of ideas shared over the last seven days.

What got my attention in ๐™๐™๐™š ๐™’๐™š๐™š๐™ ๐™๐™๐™–๐™ฉ ๐™’๐™–๐™จ?

From ๐™€๐™‘๐™Š๐™‡๐™‘๐™€ 2025 ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™ฉ๐™ก๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐˜ผ๐™„ ๐™–๐™จ ๐™– ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ-๐™ข๐™–๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™˜๐™–๐™ฉ๐™–๐™ก๐™ฎ๐™จ๐™ฉ, ๐™›๐™ง๐™–๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™œโ€™๐™จ ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™˜๐™ก๐™š๐™–๐™ฃ ๐™ฉ๐™š๐™˜๐™, ๐™€๐™๐˜พ๐™Š๐™โ€™๐™จ ๐™๐™ž๐™œ๐™-๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š๐™จ ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™œ๐™ฎ ๐™ข๐™ž๐™ญ, ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™€๐™‹๐™๐™„โ€™๐™จ ๐™œ๐™ง๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™™๐™š๐™™ ๐™–๐™ฃ๐™–๐™ก๐™ฎ๐™จ๐™ž๐™จ ๐™–๐™ข๐™ž๐™™ ๐™—๐™ก๐™–๐™˜๐™ ๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐™—๐™ช๐™ฏ๐™ฏ, there has been plenty to discuss over the last couple weeks.

โ–ช๏ธ๐—”๐—œ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—ฎ๐˜ ๐—˜๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐˜€ ๐—˜๐—ฉ๐—ข๐—Ÿ๐—ฉ๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ, delivering one key takeaway: โ€œ๐™Ž๐™ฅ๐™š๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐˜พ๐™ก๐™–๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ฎ.โ€ Across sessions, AI was praised as a powerful collaboratorโ€”accelerating workflows, surfacing insights, and driving sharper decisions.

โ–ช๏ธFracking went from fringe to foundational in oil and gasโ€”now itโ€™s cracking open ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป.

โ–ช๏ธ๐—˜๐—ฅ๐—–๐—ข๐—ง ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ผ๐˜‚๐˜ as one of the worldโ€™s most dynamic power marketsโ€”driven by diverse resources, rapid solar and storage growth, and selective gas additionsโ€”all unfolding amid a fragmented policy landscape and limited grid coordination.

โ–ช๏ธAmid speculation and noise, ๐—˜๐—ฃ๐—ฅ๐—œโ€™๐˜€ ๐˜„๐—ฒ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐˜‚๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต with a clear, data-driven look at whatโ€™s publicly known about the Iberian blackout.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€, ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฎ๐˜„ ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ? Please share in the comments for all of us!

Have a great week!

The Pexapark Podcast

I recently sat down with Luca Pedretti, COO and Co-Founder of Pexapark to discuss โ€œWhat makes ERCOT one of the most dynamic power markets in the world?โ€. We discuss:

โ–ช๏ธ Why ERCOT Load Forecasts Are Likely Overstated

โ–ช๏ธ Why battery Storage Is Now Inseparable from Solar Growth

โ–ช๏ธ How Policy and Market Signals Remain Misaligned

You can listen to the episode here.