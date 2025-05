NOTE: โ€œThe Week That Wasโ€ is a recap of ideas shared over the last seven days.

From GE Vernovaโ€™s view of a gas-fired โ€œInvestment Supercycleโ€ to Fervoโ€™s From ๐™‚๐™€ ๐™‘๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ค๐™ซ๐™–โ€™๐™จ ๐™ซ๐™ž๐™š๐™ฌ ๐™ค๐™› ๐™– ๐™œ๐™–๐™จ-๐™›๐™ž๐™ง๐™š๐™™ โ€œ๐™„๐™ฃ๐™ซ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™Ž๐™ช๐™ฅ๐™š๐™ง๐™˜๐™ฎ๐™˜๐™ก๐™šโ€ ๐™ฉ๐™ค ๐™๐™š๐™ง๐™ซ๐™คโ€™๐™จ ๐™—๐™ง๐™š๐™–๐™ ๐™ฉ๐™๐™ง๐™ค๐™ช๐™œ๐™ ๐™ž๐™ฃ ๐™œ๐™š๐™ค๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™ข๐™–๐™ก, ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐˜ผ๐™„-๐™™๐™ง๐™ž๐™ซ๐™š๐™ฃ ๐™š๐™ก๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ž๐™ฉ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™ข๐™–๐™ฃ๐™™, ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ฌ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™œ๐™–๐™ฅ๐™จ ๐™ž๐™ฃ ๐™š๐™ข๐™ž๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™ฉ๐™ฎ ๐™–๐™˜๐™ง๐™ค๐™จ๐™จ ๐™–๐™จ๐™จ๐™š๐™ฉ๐™จ, there has been plenty to discuss this week.

๐—š๐—˜ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎโ€™๐˜€ ๐—ค๐Ÿญโ€™๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—น ๐˜€๐—ต๐—ฒ๐—ฑ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ด๐—ฎ๐˜€-๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—น๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—บ๐—ถ๐˜ . In their words, we are in the midst of an โ€œInvestment Supercycleโ€, but only have just begun to see the impact of data center demand.

In this Coffee Chat we discuss how ๐—™๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ผ ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ถ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ด๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ with enhanced drilling techniques that have cut well costs, and break down the ๐—จ.๐—ฆ. ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—”๐—ฑ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ปโ€™๐˜€ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ธ, which forecasts record-high electricity demand driven by AI, electrification and data centers.

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฝ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฏ๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐—บ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—ป ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ according to benchmarking by BCG.

