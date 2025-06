๐—œ๐˜โ€™๐˜€ ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ต๐—ผ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ... ๐—˜๐˜ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜ ๐˜„๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐˜โ€™๐˜€ ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฟ.

๐—ฆ๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐Ÿต๐Ÿณ% ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ๐Ÿฎ ๐—จ.๐—ฆ. ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ analyzed โ€” by an average of ๐Ÿฎ.๐Ÿฒยฐ๐—™ ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿณ๐Ÿฌ (check out the map from Climate Central below). The warming trend isnโ€™t news.

But ๐Ÿฏ% ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ฎ๐˜„ ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—–๐—ข๐—ข๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐Ÿฑ๐Ÿฑ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฑ might be.

Source | Climate Central , NOAA Climate at a Glance

The cooling trend shows up in the mid-west, in states like the Dakotaโ€™s, Nebraska, Kansas, Missouri and Iowa.

At the other extreme, ๐—ฎ ๐—ป๐˜‚๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿฑยฐ๐—™ ๐—ผ๐—ฟ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ, notably in west Texas and New Mexico.

So what? For starters it is a good reminder of the variability of climate change. The impact, however, varies. A few examples:

โ€ข ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐——๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ: Widespread warming drives electricity demand for AC, necessitating significant grid and renewable energy investments.

โ€ข ๐—Ÿ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฅ๐—ถ๐˜€๐—ธ: Investors must pinpoint regional climate risks; warming areas face higher asset vulnerability, while cooling spots present unique considerations.

โ€ข ๐—ง๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜: Capital must flow into tailored, heat-resilient infrastructure where temperatures spike, adapting strategies to specific regional climate shifts.