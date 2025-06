๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฃ๐—” ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฝ๐˜‚๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ป๐˜‚๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—–๐—น๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป ๐—–๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ป ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ.

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฒ - ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ต๐—ฎ๐—ฝ๐˜€ $๐Ÿญ.๐Ÿฑ ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป - ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ/๐Ÿณ ๐—น๐—ผ๐˜„-๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ of this power and effectively replaces the Illinois Zero Emission Credit (ZEC) program set to expire mid-2027. In effect, the PPA is a privatization of the ZEC.

$๐Ÿญ.๐Ÿฑ ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป? The ZEC program compensates plants for their carbon-free electricity generation and effectively puts a price on that attribute. For the year June 1 2024 to May 31, 2025, ๐—ญ๐—˜๐—– ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ $๐Ÿต.๐Ÿฏ๐Ÿด/๐— ๐—ช๐—ต according to "Zero Emission Standard Final Payment Calculation Notice" published by the Illinois Power Agency (IPA). For 20 years at ~85% capacity factor that would be ~$1.5 billion.

The deal is similar to Microsoftโ€™s 20 year PPA the launch the Crane Clean Energy Center and restart Three Mile Island Unit 1 (TMI1). In neither case is a data center expected to be co-located on the site.

In both the TMI1 and Clinton cases ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ (๐— ๐—˜๐—ง๐—” ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ผ๐—ณ๐˜) ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฐ/๐Ÿณ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ - ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐˜๐—ต ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ด๐—ผ๐—ฎ๐—น๐˜€ - ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜† for that attribute at a sufficiently high price to restart or extend the life of a plant that might otherwise close.

Not a bad market outcome.