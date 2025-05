๐—ฃ๐—ถ๐—ฐ๐—ธ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜€๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ถ๐—ด๐—ป ๐—”๐—œ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ.

This week Malaysia announced a โ€œsovereign, full-stack AI ecosystem powered by Huawei GPUsโ€ and plans to deploy a localized version of the DeepSeek opensource LLM.

That got me thinking: As countries consider their sovereign AI strategies, ๐™ฌ๐™๐™–๐™ฉ ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ก๐™ž๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜๐™ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™˜๐™๐™ค๐™ค๐™จ๐™š?

One is the durability of these choices. ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜† ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ-๐—ถ๐—ป, the idea that the more a society adopts a certain technology the more unlikely users are to switch, suggests that these early choices are likely to be sticky over time. If thatโ€™s right, ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ถ๐˜, ๐—บ๐—ฎ๐˜† ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐˜„๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ ๐˜†๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฒ.

Another is what drives the choice? Leaving questions about geopolitical alignment aside, some of the key strengths of the Huawei stack include cost competitiveness and system-level scalability, while Nvidia currently boasts better per-chip performance, power efficiency and a stronger software system.

๐—œ๐—ณ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐˜‚๐—น ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—›๐˜‚๐—ฎ๐˜„๐—ฒ๐—ถ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ. A quick look at the Malaysian power stack reveals steady growth with about about 80% of itโ€™s power coming from coal and gas (43% from coal). Itโ€™s a good reminder that low-carbon power for data centers is not a hot topic every region.

Last, ๐— ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜†๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ถ๐˜€ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ต๐˜‚๐—ฏ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—บ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—”๐—ช๐—ฆ, ๐—š๐—ผ๐—ผ๐—ด๐—น๐—ฒ, ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ผ๐—ณ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ (the WSJ wrote on this last fall). Many of these facilities will host completing tech stacks (like Nvidia), so while the โ€œsovereign AIโ€ choice might be Huawei, there will be plenty competitors present at scale in the country as well.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ด-๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐˜€๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ถ๐—ด๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ? ๐—œ๐˜€ ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ถ๐—ด ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐—น?