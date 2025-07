โ€œ...๐™ฉ๐™๐™š ๐™‰๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃโ€™๐™จ ๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™š๐™ง ๐™œ๐™ง๐™ž๐™™ ๐™ฌ๐™ž๐™ก๐™ก ๐™—๐™š ๐™ช๐™ฃ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™š๐™š๐™ฉ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™™๐™š๐™ข๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ช๐™›๐™–๐™˜๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ, ๐™ง๐™š-๐™ž๐™ฃ๐™™๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ, ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™™๐™–๐™ฉ๐™– ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™จ ๐™™๐™ง๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™–๐™ก ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ก๐™ž๐™œ๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š (๐˜ผ๐™„) ๐™ž๐™ฃ๐™ฃ๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ [๐™–๐™—๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™™๐™š๐™˜๐™ž๐™จ๐™ž๐™ซ๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ]...โ€

That was the conclusion of a recent report from the DOE โ€œEvaluating the Reliability and Security of the United States Electric Gridโ€.

The combination of planned retirements of firm power capacity, new generation concentrated on wind and solar generation, and load growth (from AI data centers as well as other load drivers) โ€œ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฌโ€ in the DOEโ€™s analysis.

Consider the Loss of Load Hours (LOLH) metric, which measures the expected duration of power outages when a system's load exceeds its available generation capacity. Based on a "1-in-10 year" reliability standard for electricity grids, on average, there should be no more than one day (24 hours) of lost load over a ten-year period. This translates to a maximum of 2.4 hours of lost load per year.

In the DOEโ€™s โ€œPlant Closuresโ€ scenario, which combines 104 GW of announced retirements (~71 GW of coal and ~25 GW of natural gas) and 209 GW of additions (20GW of natural gas, 31 GW of 4-hour batteries, 124 GW of solar and 32 GW of wind) ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น๐˜† ๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—บ๐˜€๐—ฒ๐—น๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—Ÿ๐—ข๐—Ÿ๐—› ๐˜„๐—ฒ๐—น๐—น ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ โ€œ๐Ÿญ-๐—ถ๐—ป-๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟโ€ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฌ.

In contrast, if retirements are delayed, or that capacity is replaced 1-for-1 (in addition to the other additions), the picture looks much better.

But 2030 is not that far off, in infrastructure construction time. ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐˜, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ต๐—ผ๐˜„ ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ?