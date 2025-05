๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น.

Once considered โ€œunconventional,โ€ hydraulic fracturing is now standard practice in North American oil and gas.

But the same techniques that revolutionized fossil fuel production are now ๐˜‚๐—ป๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—ป ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป.

In geothermal, fracking has enabled ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—˜๐—ป๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—š๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€ (๐—˜๐—š๐—ฆ), where companies like Fervo and AltaRock Energy are creating artificial reservoirs in hot, dry rock to tap thermal energy where conventional geothermal doesnโ€™t work (see the map below).

In hydrogen, weโ€™re seeing ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐˜๐—ถ๐—บ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—š๐—ฒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฐ ๐—›๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป (๐—ฆ๐—š๐—›). Companies like GeoRedox are using subsurface stimulation to accelerate natural reactions between water and iron-rich rock, producing clean hydrogen directly from the Earth.

Fracking, what was once a defining feature of โ€œunconventionalโ€ oil and gas may now be t๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐˜„๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜† ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€.

๐—ช๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—น๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ฐ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜†๐—ผ๐—ป๐—ฑ ๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€?