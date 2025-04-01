The Transmission Bottleneck
What Might Pick Up the Slack?
𝗪𝗲 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻...
But 𝗶𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗱𝘂𝗲 𝗮 𝘀𝗹𝗼𝘄 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗽𝗮𝗻𝘀 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗲 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝘀, 𝘂𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗰𝗼𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆, etc.
And 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝘄𝗿𝗼𝘁𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗵𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗵𝗮𝘀 𝘀𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗮 𝗳𝗲𝘄 𝗵𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝘆𝗲𝗮𝗿.
This needs to change if the grid is going to:
📍𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 𝗥𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀: Most low-cost wind and solar resources are far from where electricity is consumed, requiring long-distance transmission.
📍𝗜𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 𝗚𝗿𝗶𝗱 𝗥𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲: A more connected grid can better handle extreme weather, reduce congestion, and prevent blackouts.
📍𝗘𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴: Linking regions and ISOs allows electricity to flow where it’s needed most, balancing supply and demand more efficiently.
Amidst those needs t𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 (see the map of 100 kV+ planned and under construction projects below).
But you have to wonder: 𝗛𝗼𝘄 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝘂𝗶𝗹𝘁? 𝗛𝗼𝘄 𝗺𝘂𝗰𝗵 𝗰𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗯𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱?
And if the pace of development does NOT accelerate, 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝘂𝗽 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗹𝗮𝗰𝗸: 𝗗𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀? 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀? 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲𝗱 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀? 𝗗𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱-𝗦𝗶𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁?
𝗪𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗶𝘀 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 (𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻)?
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